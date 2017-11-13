Парубій сподівається, що Рада у грудні схвалить проект Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада до середини грудня схвалить проект бюджету на 2018 рік. Про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що розгляд бюджету у першому читанні планується у вівторок о 16.00.
"Ми плануємо розпочати розгляд проекту бюджету о 16.00 у першому читанні", - зазначив спікер.
Андрій Парубій висловив сподівання, що до середини грудня парламентарі завершать роботу над законопроектом.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент на поточному тижні ухвалить у першому читанні проект Державного бюджету на 2018 рік.
Раніше А.Парубій прогнозував, що Рада розгляне проект Бюджету-2018 у першому читанні після обіду у вівторок, 14 листопада.