Парубій сподівається, що Рада у грудні схвалить проект Бюджету-2018

Він зазначив, що розгляд бюджету у першому читанні планується у вівторок о 16.00.

"Ми плануємо розпочати розгляд проекту бюджету о 16.00 у першому читанні", - зазначив спікер.

Андрій Парубій висловив сподівання, що до середини грудня парламентарі завершать роботу над законопроектом.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент на поточному тижні ухвалить у першому читанні проект Державного бюджету на 2018 рік.

Раніше А.Парубій прогнозував, що Рада розгляне проект Бюджету-2018 у першому читанні після обіду у вівторок, 14 листопада.