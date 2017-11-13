Парубий надеется, что Рада в декабре одобрит проект Бюджета-2018

Он отметил, что рассмотрение бюджета в первом чтении планируется во вторник в 16.00.

"Мы планируем начать рассмотрение проекта бюджета в 16.00 в первом чтении", - отметил спикер.

Андрей Парубий выразил надежду, что до середины декабря парламентарии завершат работу над законопроектом.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент на текущей неделе примет в первом чтении проект Государственного бюджета на 2018 год.

Ранее Парубий прогнозировал, что Рада рассмотрит проект бюджета-2018 в первом чтении после обеда во вторник, 14 ноября.