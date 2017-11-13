Парубий надеется, что Рада в декабре одобрит проект Бюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада до середины декабря утвердит проект бюджета на 2018 год. Об этом он заявил на брифинге по завершению заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что рассмотрение бюджета в первом чтении планируется во вторник в 16.00.
"Мы планируем начать рассмотрение проекта бюджета в 16.00 в первом чтении", - отметил спикер.
Андрей Парубий выразил надежду, что до середины декабря парламентарии завершат работу над законопроектом.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент на текущей неделе примет в первом чтении проект Государственного бюджета на 2018 год.
Ранее Парубий прогнозировал, что Рада рассмотрит проект бюджета-2018 в первом чтении после обеда во вторник, 14 ноября.