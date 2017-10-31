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Парубій сподівається, що освітній закон після висновків Венеціанської комісії не буде змінений

Парубій сподівається, що освітній закон після висновків Венеціанської комісії не буде змінений

Київ • УНН

 • 9036 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що після аналізу Венеціанською комісією закону про освіту, він залишиться у нинішньому вигляді. Про це він сказав під час зустрічі з делегацією Венеціанської комісії Ради Європи на чолі з Томасом Маркертом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВР.

За інформацією відомства, Андрій Парубій зазначив, що дискусії навколо закону "Про освіту", зокрема статті сьомої про мову навчання, викликані більш політичними, аніж правовими підставами, й наполягає на тому, щоб документ залишався у тому вигляді, в якому був проголосований парламентом.

"Голова Парламенту висловив сподівання, що після аналізу Венеціанською комісією закон про освіту, у тому числі й стаття 7, залишиться в тому вигляді, у якому був ухвалений Верховною Радою України", - цитує прес-служба слова голови парламенту.

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Він підкреслив, що український закон про освіту відповідає і міжнародним зобов’язанням України, і Конституції України, тому він розраховує, що і в результаті сьогоднішньої дискусії, і в результаті детального вивчення й аналізу буде знайдено спільне розуміння та загальну позицію, які дадуть можливість розвивати мовні можливості в наступних законодавчих актах, зокрема, у законі про середню освіту.

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України прийняли в другому читанні і в цілому проект закону "Про освіту".

Так, 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту.

Також нагадаємо, міністри закордонних справ Болгарії, Угорщини, Греції та Румунії підписали лист главі МЗС України через новий закон про освіту.

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