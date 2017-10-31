Парубий надеется, что образовательный закон после выводов Венецианской комиссии не будет изменен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что после анализа Венецианской комиссией закона об образовании, он останется в нынешнем виде. Об этом он сказал во время встречи с делегацией Венецианской комиссии Совета Европы во главе с Томасом Маркертом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.
По информации ведомства, Андрей Парубий отметил, что дискуссии вокруг закона "Об образовании", в частности статьи седьмой о языке обучения, вызванны более политическими, чем правовыми основаниями, и настаивает на том, чтобы документ оставался в том виде, в котором был проголосован парламентом.
"Председатель Парламента выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в том числе и статья 7, останется в том виде, в котором был принят Верховной Радой Украины", - цитирует пресс-служба слова председателя парламента.
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Он подчеркнул, что украинский закон об образовании соответствует и международным обязательствам Украины, и Конституции Украины, поэтому он рассчитывает, что и в результате сегодняшней дискуссии, и в результате детального изучения и анализа будет найдено общее понимание и общую позицию, которые дадут возможность развивать языковые возможности в следующих законодательных актах, в частности, в законе о среднем образовании.
Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании".
Так, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.
Также напомним, министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины из-за нового закона об образовании.