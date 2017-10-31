Парубий надеется, что образовательный закон после выводов Венецианской комиссии не будет изменен

По информации ведомства, Андрей Парубий отметил, что дискуссии вокруг закона "Об образовании", в частности статьи седьмой о языке обучения, вызванны более политическими, чем правовыми основаниями, и настаивает на том, чтобы документ оставался в том виде, в котором был проголосован парламентом.

"Председатель Парламента выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в том числе и статья 7, останется в том виде, в котором был принят Верховной Радой Украины", - цитирует пресс-служба слова председателя парламента.

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Он подчеркнул, что украинский закон об образовании соответствует и международным обязательствам Украины, и Конституции Украины, поэтому он рассчитывает, что и в результате сегодняшней дискуссии, и в результате детального изучения и анализа будет найдено общее понимание и общую позицию, которые дадут возможность развивать языковые возможности в следующих законодательных актах, в частности, в законе о среднем образовании.

Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании".

Так, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.

Также напомним, министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины из-за нового закона об образовании.