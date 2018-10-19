Парубій сподівається перейти до розгляду Виборчого кодексу у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада може перейти до розгляду Виборчого кодексу наступного пленарного тижня, який відбудеться у листопаді. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій в ефірі телеканалу "Рада", передає УНН.
"По наступному (пленарному – ред.) тижню – я буду переконувати комітет вже підготувати і дати можливість перейти до Виборчого кодексу. На це є сподівання – я говорив з керівником підгрупи (профільного комітету – ред.), і він говорить, що вони пройшли вже більшість правок… Я розраховую на те, що наступного тижня ми зможемо перейти і до Виборчого кодексу", - повідомив Парубій.
Нагадаємо, раніше Парубій заявляв, що профільний комітет Ради може закінчити розгляд правок до законопроекту про Виборчий кодекс до другого тижня жовтня.