Парубий надеется перейти к рассмотрению Избирательного кодекса в ноябре

"По следующей (пленарной - ред.) неделе - я буду убеждать комитет уже подготовить и дать возможность перейти к Избирательному кодексу. На это есть надежда - я говорил с руководителем подгруппы (профильного комитета - ред.), и он говорит, что они прошли уже большинство поправок... Я рассчитываю на то, что на следующей неделе мы сможем перейти и к Избирательному кодексу", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Парубий заявил, что профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к законопроекту об Избирательном кодексе ко второй неделе октября.