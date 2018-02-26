Парубій розповів, коли в Раді з’явиться закон про нацбезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Законопроект про національну безпеку може бути внесений на розгляд парламенту найближчим часом. Про це про під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Це один з найважливіших законопроектів, розпочинаючи цю сесію, я визначив його серед прерогатив, як один з найважливіших для розгляду на цієї сесії. Нещодавно ми затвердили законопроект про нацбезпеку на РНБО, і я сподіваюсь, що найближчим часом, я думаю, йдеться навіть про дні, законопроект буде внесено на розгляд ВРУ, і зважаючи на його важливість і актуальність, я буду рекомендувати його на невідкладний розгляд”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, за словами голови фракції БПП Артура Герасимова, законопроект про національну безпеку проходить фінальну стадію узгодження в Адміністрації Президента.