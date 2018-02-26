Парубий рассказал, когда в Раде появится закон о нацбезопасности

"Это один из важнейших законопроектов, начиная эту сессию, я определил его среди прерогатив, как один из важнейших для рассмотрения на этой сессии. Недавно мы утвердили законопроект о нацбезопасности на СНБО, и я надеюсь, что в ближайшее время, я думаю, речь идет даже о днях, законопроект будет внесен на рассмотрение ВРУ, и учитывая его важность и актуальность, я буду рекомендовать его на безотлагательное рассмотрение", - сообщил А.Парубий.

Как сообщал УНН, по словам председателя фракции БПП Артура Герасимова, законопроект о национальной безопасности проходит финальную стадию согласования в Администрации Президента.