Парубій розповів, коли Рада призначить новий склад ЦВК та голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кадрові питання щодо призначення нового складу Центральної виборчої комісії, голови Національного банку України та Омбудсмена будуть розглянуті парламентом, коли будуть завершені політичні консультації. Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Коли я буду бачити, що в залі є 226 голосів (Рада розгляне кадрові питання НБУ, ЦВК та Омбудсмена – ред.). Вийти в розгляд питання, не маючи позиції фракції, не маючи позитивного рішення - це фактично дати негативний результат, бурхливу дискусію, яка буде безрезультатною. Дискусії (щодо кадрових питань – ред.) продовжуються, і я сподіваюсь, що до четверга вони будуть завершені, і в четвер ми зможемо перейти хоч до частини тих кадрових питань, які стоять на порядку денному парламенту", - заявив А.Парубій.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко очікує на найшвидше призначення голови НБУ та членів ЦВК.