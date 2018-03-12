Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и главу НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Кадровые вопросы относительно назначения нового состава Центральной избирательной комиссии, главы Национального банка Украины и Омбудсмена будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Когда я буду видеть, что в зале есть 226 голосов (Рада рассмотрит кадровые вопросы НБУ, ЦИК и Омбудсмена - ред.). Выйти на рассмотрение вопроса, не имея позиции фракции, не имея положительного решения - это фактически дать отрицательный результат, бурную дискуссию, которая будет безрезультатной. Дискуссии (по кадровым вопросам - ред.) продолжаются, и я надеюсь, что до четверга они будут завершены, и в четверг мы сможем перейти хоть к части тех кадровых вопросов, стоящих на повестке дня парламента", - заявил А.Парубий.
Напомним, Президент П.Порошенко ожидает скорейшего назначения главы НБУ и членов ЦИК.