Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и главу НБУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36173 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55644 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101568 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92263 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103618 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110636 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и главу НБУ

Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и главу НБУ

Киев  •  УНН

 • 9535 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Кадровые вопросы относительно назначения нового состава Центральной избирательной комиссии, главы Национального банка Украины и Омбудсмена будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Когда я буду видеть, что в зале есть 226 голосов (Рада рассмотрит кадровые вопросы НБУ, ЦИК и Омбудсмена - ред.). Выйти на рассмотрение вопроса, не имея позиции фракции, не имея положительного решения - это фактически дать отрицательный результат, бурную дискуссию, которая будет безрезультатной. Дискуссии (по кадровым вопросам - ред.) продолжаются, и я надеюсь, что до четверга они будут завершены, и в четверг мы сможем перейти хоть к части тех кадровых вопросов, стоящих на повестке дня парламента", - заявил А.Парубий.

Напомним, Президент П.Порошенко ожидает скорейшего назначения главы НБУ и членов ЦИК.

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