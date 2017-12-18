Парубій розповів, чому досі не підписав Держбюджет-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Законопроект про державний бюджет України на 2018 рік не підписаний спікером через внесені постанови про скасування голосування за цей документ з боку депутатів. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"У парламент надійшли постанови щодо скасування голосування щодо бюджету. Тому швидше за все в середу ми розглянемо ці постанови, які заважають сьогодні підписати бюджет. Я прошу регламентний комітет, щоб до середи (20 грудня - ред.) розглянути ці постанови, щоб в четвер, згідно з регламентом, внести уточнення до бюджету. Після цього я зможу його підписати і направити на підпис до Президента України", - повідомив А.Парубій.
Він додав, що уточнення стосуються звернення Міноборони щодо соціального захисту військовослужбовців.
"На цих вихідних відбулося кілька нарад, і Міноборони звернулося до парламенту внести уточнення до прийнятого бюджету, які стосуються соціального захисту військовослужбовців. Згідно з регламентом, ми маємо право уточнити держбюджет окремим голосуванням", - резюмував А.Парубій.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна рада України прийняла державний бюджет України на 2018 рік.