Парубий рассказал, почему до сих пор не подписал Госбюджет-2018

“В парламент поступили постановления относительно отмены голосования по бюджету. Поэтому скорее всего в среду мы рассмотрим эти постановления, которые мешают сегодня подписать бюджет. Я прошу регламентный комитет, чтобы до среды (20 декабря — ред.) рассмотреть эти постановления, чтобы в четверг, согласно регламенту, внести уточнения в бюджет. После этого я смогу его подписать и направить на подпись к Президенту Украины”, — сообщил А.Парубий.

Он добавил, что уточнения касаются обращения Минобороны относительно социальной защиты военнослужащих.

“На этих выходных состоялось несколько совещаний, и Минобороны обратилось к парламенту внести уточнения в принятый бюджет, которые касаются социальной защиты военнослужащих. Согласно регламенту, мы имеем право уточнить госбюджет отдельным голосованием”, — резюмировал А.Парубий.

Напомним, 7 декабря Верховная рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.