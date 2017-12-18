Парубий рассказал, почему до сих пор не подписал Госбюджет-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год не подписан спикером из-за внесенных постановлений об отмене голосования за данный документ со стороны депутатов. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
“В парламент поступили постановления относительно отмены голосования по бюджету. Поэтому скорее всего в среду мы рассмотрим эти постановления, которые мешают сегодня подписать бюджет. Я прошу регламентный комитет, чтобы до среды (20 декабря — ред.) рассмотреть эти постановления, чтобы в четверг, согласно регламенту, внести уточнения в бюджет. После этого я смогу его подписать и направить на подпись к Президенту Украины”, — сообщил А.Парубий.
Он добавил, что уточнения касаются обращения Минобороны относительно социальной защиты военнослужащих.
“На этих выходных состоялось несколько совещаний, и Минобороны обратилось к парламенту внести уточнения в принятый бюджет, которые касаются социальной защиты военнослужащих. Согласно регламенту, мы имеем право уточнить госбюджет отдельным голосованием”, — резюмировал А.Парубий.
Напомним, 7 декабря Верховная рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.