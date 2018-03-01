Парубій: рішення КСУ дозволяє ухвалити новий закон про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційним закону "Про засади державної мовної політики", або так званого мовного закону Ківалова-колісніченка, відкриває можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час відкриття засідання парламенту у четвер, передає УНН.
Голова ВР привітав усіх з цим справедливим рішенням. "Цим ганебним актом російська агентура під масками українських політиків намагалася розколоти Україну", - зазначив А.Парубій.
Він зауважив, що основним законом, який визначає засади державної мовної політики в Україні є Конституція України, стаття 10.
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"Рішення Конституційного суду відкриває можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову", - сказав А.Парубій.
Голова ВР звернувся до політичних фракцій з проханням провести консультації по тим законам, які є в парламенті зареєстровані, щоб їх можна було обговорити і вийти на позитивне рішення.
Нагадаємо, 28 лютого КСУ визначився щодо мовного закону Ківалова-Колісніченка. У КСУ зазначили, що закон Ківалова-Колісніченка приймали з порушеннями.