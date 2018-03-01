Парубій: рішення КСУ дозволяє ухвалити новий закон про мову

КИЇВ. 1 березня. УНН. Рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційним закону "Про засади державної мовної політики", або так званого мовного закону Ківалова-колісніченка, відкриває можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час відкриття засідання парламенту у четвер, передає УНН.