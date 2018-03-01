Парубий: решение КСУ позволяет принять новый закон о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона "Об основах государственной языковой политики", или так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко, открывает возможность рассмотреть и принять новый закон о языке. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания парламента в четверг, передает УНН.
Председатель ВР поздравил всех с этим справедливым решением. "Этим позорным актом российская агентура под масками украинских политиков пыталась расколоть Украину", - отметил А.Парубий.
Он подчеркнул, что основным законом, определяющим основы государственной языковой политики в Украине является Конституция Украины, статья 10.
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"Решение Конституционного суда открывает возможность рассмотреть и принять новый закон о языке", - сказал А.Парубий.
Председатель ВР обратился к политическим фракциям с просьбой провести консультации по тем законам, которые есть в парламенте зарегистрированы, чтобы их можно было обсудить и выйти на положительное решение.
Напомним, 28 февраля КСУ определился относительно языкового закона Кивалова-Колесниченко В КСУ отметили, что закон Кивалова-Колесниченко принимали с нарушениями.