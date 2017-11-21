Парубій пов'язав недружні дії білоруської влади впливом з боку Кремля

“Очевидно, що Україна з Білоруссю намагається весь час налагодити добросусідські відносини. Але нам зрозуміло, що керівництво Білорусі перебуває під тиском і під впливом політичного керівництва Російської Федерації. І без сумніву, цей вплив не минає безслідно - вплив політики Кремля і Путіна на Білорусь збільшується і очевидно, з тим пов’язані ті недружні дії від білоруської влади щодо України”, — сказав А.Парубій.

За його словами, тим не менше Україна повинна докладати всіх зусиль, щоб підтримувати і Білорусь, і демократичні процеси в Білорусі.

“Для мене особисто немає сумнівів, що Білорусь буде наступною після України, хто розірве відносини з Російською Федерацією і стане на шлях європейського вибору”, — зазначив А.Парубій.

Нагадаємо, Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України.