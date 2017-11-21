Парубий связал недружественные действия белорусских властей влиянием со стороны Кремля

"Очевидно, что Украина с Белоруссией пытается все время наладить добрососедские отношения. Но нам понятно, что руководство Беларуси находится под давлением и под влиянием политического руководства Российской Федерации. И без сомнения, это влияние не проходит бесследно - влияние политики Кремля и Путина на Беларусь увеличивается и очевидно, с этим связаны те недружественные действия от белорусских властей в отношении Украины", - сказал Парубий.

По его словам, тем не менее Украина должна прилагать все усилия, чтобы поддерживать и Беларусь, и демократические процессы в Беларуси.

"Для меня лично нет сомнений, что Беларусь будет следующей после Украины, кто разорвет отношения с Российской Федерацией и встанет на путь европейского выбора", - отметил Парубий.

Напомним, Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины.