Парубий связал недружественные действия белорусских властей влиянием со стороны Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий связывает недружественные действия от белорусских властей по Украине влиянием на Беларусь со стороны российских властей. Об этом Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Очевидно, что Украина с Белоруссией пытается все время наладить добрососедские отношения. Но нам понятно, что руководство Беларуси находится под давлением и под влиянием политического руководства Российской Федерации. И без сомнения, это влияние не проходит бесследно - влияние политики Кремля и Путина на Беларусь увеличивается и очевидно, с этим связаны те недружественные действия от белорусских властей в отношении Украины", - сказал Парубий.
По его словам, тем не менее Украина должна прилагать все усилия, чтобы поддерживать и Беларусь, и демократические процессы в Беларуси.
"Для меня лично нет сомнений, что Беларусь будет следующей после Украины, кто разорвет отношения с Российской Федерацией и встанет на путь европейского выбора", - отметил Парубий.
Напомним, Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины.