Парубій підтвердив звіт Гонтаревої у четвер

“Звичайно, це передбачено чинним законодавством (звіт В.Гонтаревої — ред.) — і звіт, і призначення. Сьогодні будуть відбуватися засідання усіх фракцій — я сподіваюсь, що там пройде остаточне обговорення цього питання (голосування про призначення нового голови НБУ — ред.) і буде знайдено консенсус щодо обрання. Тому, так, звичайно планується і звіт, і обрання”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, А.Парубій закликав Раду розглянути призначення голови НБУ у четвер.