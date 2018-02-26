Парубій підтвердив звіт Гонтаревої у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У четвер 1 березня голова Національного банку України Валерія Гонтарева відзвітує перед Верховною Радою. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, це передбачено чинним законодавством (звіт В.Гонтаревої — ред.) — і звіт, і призначення. Сьогодні будуть відбуватися засідання усіх фракцій — я сподіваюсь, що там пройде остаточне обговорення цього питання (голосування про призначення нового голови НБУ — ред.) і буде знайдено консенсус щодо обрання. Тому, так, звичайно планується і звіт, і обрання”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій закликав Раду розглянути призначення голови НБУ у четвер.