Парубий подтвердил отчет Гонтаревой в четверг

“Конечно, это предусмотрено действующим законодательством (отчет В.Гонтаревой — ред.) — и отчет, и назначение. Сегодня будут происходить заседания всех фракций — я надеюсь, что там пройдет окончательное обсуждение этого вопроса (голосования о назначении нового главы НБУ — ред.) и будет найден консенсус относительно избрания. Поэтому, да, конечно планируется и отчет, и избрание”, — сообщил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Парубий призвал Раду рассмотреть назначение главы НБУ в четверг.