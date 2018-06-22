Парубій підписав закон про утворення Антикорупційного суду і передав його Порошенку

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", - йдеться в повідомленні Парубія.



Він також зазначив, що передає закон на підпис Президенту Петру Порошенку.



Нагадаємо, раніше Парубій закликав міжнародних партнерів давати свої рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів для пришвидшення імплементації закону про Вищий антикорупційний суд.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сподівається на створення Вищого антикорупційного суду до кінця року.



