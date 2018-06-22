Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда и передал его Порошенко

"Только подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - говорится в сообщении Парубия.



Он также отметил, что передает закон на подпись Президенту Петру Порошенко.



Напомним, ранее Парубий призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов для ускорения имплементации закона о Высшем антикоррупционный суд.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на создание Высшего антикоррупционного суда до конца года.



