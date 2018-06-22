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Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда и передал его Порошенко

Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда и передал его Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9630 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Только подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - говорится в сообщении Парубия.

Он также отметил, что передает закон на подпись Президенту Петру Порошенко.

Напомним, ранее Парубий призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов для ускорения имплементации закона о Высшем антикоррупционный суд.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на создание Высшего антикоррупционного суда до конца года.

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