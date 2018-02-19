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Парубій отримав подання Генпрокурора на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна (доповнено)

Парубій отримав подання Генпрокурора на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР. Про це спікер парламенту написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно отримав від Генерального прокурора України подання щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, члена депутатської фракції "Опозиційний блок". Невідкладно передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань Регламенту", - повідомив А.Парубій.

Він наголосив, що його позиція залишається незмінною і полягає у тому, що "ніхто з народних депутатів України не має права ховатися за недоторканністю".

"Якщо народний депутат не винен у вчиненні інкримінованих йому злочинів – нехай доводить свою правоту, як і решта громадян, у суді", - додав голова ВР.

Нагадаємо, раніше ГПУ направила до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Є.Бакуліна.

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