Парубий получил представление Генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина (дополнено)

"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок". Безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - сообщил А.Парубий.

Он отметил, что его позиция остается неизменной и заключается в том, что "никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью".

"Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", - добавил председатель ВР.

Напомним, ранее ГПУ направила в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Е.Бакулина.