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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67360 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82750 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85407 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108677 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100809 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111702 просмотра

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Парубий получил представление Генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина (дополнено)

Парубий получил представление Генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок". Безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - сообщил А.Парубий.

Он отметил, что его позиция остается неизменной и заключается в том, что "никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью".

"Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", - добавил председатель ВР.

Напомним, ранее ГПУ направила в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Е.Бакулина.

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