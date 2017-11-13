Парубій очікує ухвалення Бюджету-2018 в першому читанні цього тижня

"Я сподіваюся, що ми зможемо об’єднатися довкола ухвалення бюджету у першому читанні", - зазначив очільник парламенту.

Він також додав, що на поточному тижні парламентарі планують розглянути низку євроінтеграційних законопроектів, які стосуються аграрної політики.

Крім цього, як зауважив спікер Ради, у четвер парламентарі планують розглянути законопроект про державні символи, який "врегулює використання Державного прапора".

Раніше А.Парубій прогнозував, що Рада розгляне проект Бюджету-2018 у першому читанні після обіду у вівторок, 14 листопада.