Парубий ожидает принятия Бюджета-2018 в первом чтении на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент на текущей неделе примет в первом чтении проект Государственного бюджета на 2018 год. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что мы сможем объединиться вокруг принятия Бюджета в первом чтении", - отметил глава парламента.
Он также добавил, что на текущей неделе парламентарии планируют рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов, касающихся аграрной политики.
Кроме этого, как отметил спикер Рады, в четверг парламентарии планируют рассмотреть законопроект о государственных символах, который "урегулирует использование Государственного флага".
Ранее А.Парубий прогнозировал, что Рада рассмотрит проект Бюджета-2018 в первом чтении после обеда во вторник, 14 ноября.