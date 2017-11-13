Парубий ожидает принятия Бюджета-2018 в первом чтении на этой неделе

"Я надеюсь, что мы сможем объединиться вокруг принятия Бюджета в первом чтении", - отметил глава парламента.

Он также добавил, что на текущей неделе парламентарии планируют рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов, касающихся аграрной политики.

Кроме этого, как отметил спикер Рады, в четверг парламентарии планируют рассмотреть законопроект о государственных символах, который "урегулирует использование Государственного флага".

Ранее А.Парубий прогнозировал, что Рада рассмотрит проект Бюджета-2018 в первом чтении после обеда во вторник, 14 ноября.