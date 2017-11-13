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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23209 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41497 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56268 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50436 просмотра

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11:14 • 93756 просмотра

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Парубий ожидает принятия Бюджета-2018 в первом чтении на этой неделе

Парубий ожидает принятия Бюджета-2018 в первом чтении на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 7648 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент на текущей неделе примет в первом чтении проект Государственного бюджета на 2018 год. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я надеюсь, что мы сможем объединиться вокруг принятия Бюджета в первом чтении", - отметил глава парламента.

Он также добавил, что на текущей неделе парламентарии планируют рассмотреть ряд евроинтеграционных законопроектов, касающихся аграрной политики.

Кроме этого, как отметил спикер Рады, в четверг парламентарии планируют рассмотреть законопроект о государственных символах, который "урегулирует использование Государственного флага".

Ранее А.Парубий прогнозировал, что Рада рассмотрит проект Бюджета-2018 в первом чтении после обеда во вторник, 14 ноября.

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