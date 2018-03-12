Парубій очікує, що в четвер ВР розгляне кадрові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В четвер, 14 березня, парламент може розглянути кадрові питання та зняття недоторканності з нардепа. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
“В четвер можуть з’явитися кадрові питання — і питання зняття недоторканності можуть з’явитись теж в четвер. Враховуючи це, проект порядку денного четвер не є надто перегруженим законопроектами, щоб ми мали час для вирішення кадрових питань і питання зняття недоторканості”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, сьогодні Регламентний комітет ВР планує розглянути подання Генпрокурора Юрія Луценка на надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна.
Також, минулого тижня ВР планувала розглянути питання звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої та призначення на цю посаду Якова Смолія. Однак голосування відклали.