Парубий ожидает, что в четверг ВР рассмотрит кадровые вопросы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36100 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52042 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55592 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101556 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92233 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110635 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116979 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122482 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133873 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий ожидает, что в четверг ВР рассмотрит кадровые вопросы

Парубий ожидает, что в четверг ВР рассмотрит кадровые вопросы

Киев  •  УНН

 • 5375 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В четверг, 14 март, парламент может рассмотреть кадровые вопросы и снятия неприкосновенности с нардепа. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"В четверг могут появиться кадровые вопросы - и вопрос снятия неприкосновенности может появиться тоже в четверг. Учитывая это, проект повестки дня на четверг не слишком перегружен законопроектами, чтобы мы имели время для решения кадровых вопросов и вопроса снятия неприкосновенности", - сообщил Парубий.

Напомним, сегодня Регламентный комитет ВР планирует рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина.

Также, на прошлой неделе ВР планировала рассмотреть вопрос увольнения с должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначения на эту должность Якова Смолия. Однако голосования отложили.

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