Парубий ожидает, что в четверг ВР рассмотрит кадровые вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В четверг, 14 март, парламент может рассмотреть кадровые вопросы и снятия неприкосновенности с нардепа. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"В четверг могут появиться кадровые вопросы - и вопрос снятия неприкосновенности может появиться тоже в четверг. Учитывая это, проект повестки дня на четверг не слишком перегружен законопроектами, чтобы мы имели время для решения кадровых вопросов и вопроса снятия неприкосновенности", - сообщил Парубий.
Напомним, сегодня Регламентный комитет ВР планирует рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина.
Также, на прошлой неделе ВР планировала рассмотреть вопрос увольнения с должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначения на эту должность Якова Смолия. Однако голосования отложили.