Парубій не виключив, що Рада у четвер позбавить мандату двох депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій не виключив, що Верховна Рада розгляне у четвер питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів Альони Бабак та В'ячеслава Константиновського. Про це він заявив під час брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Він підтвердив, що комітет вже визначився стосовно заяв депутатів з проханням достроково позбавити їх мандату.
"Комітет з цього приводу визначився і, я думаю, що я знайду змогу поставити це питання та ухвалити рішення", - зазначив спікер.
Нагадаємо, народний депутат від фракції "Самопомічі" Альона Бабак проситиме Верховну Раду наступного тижня проголосувати за дострокове припинення нею депутатських повноважень.
Також, депутат оголосила про намір скласти повноваження 11 березня. У квітні було зареєстровано відповідний проект постанови.