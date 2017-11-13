Парубій не виключив, що Рада у четвер позбавить мандату двох депутатів

Він підтвердив, що комітет вже визначився стосовно заяв депутатів з проханням достроково позбавити їх мандату.

"Комітет з цього приводу визначився і, я думаю, що я знайду змогу поставити це питання та ухвалити рішення", - зазначив спікер.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Самопомічі" Альона Бабак проситиме Верховну Раду наступного тижня проголосувати за дострокове припинення нею депутатських повноважень.

Також, депутат оголосила про намір скласти повноваження 11 березня. У квітні було зареєстровано відповідний проект постанови.