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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23209 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41470 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56254 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50418 просмотра

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11:14 • 93741 просмотра

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Парубий не исключил, что Рада в четверг лишит мандата двух депутатов

Парубий не исключил, что Рада в четверг лишит мандата двух депутатов

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий не исключил, что Верховная Рада рассмотрит в четверг вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Алены Бабак и Вячеслава Константиновского. Об этом он заявил во время брифинга после завершения заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Он подтвердил, что комитет уже определился относительно заявлений депутатов с просьбой досрочно лишить их мандата.

"Комитет по этому поводу определился и я думаю, что я найду возможность поставить этот вопрос и принять решение", - отметил спикер.

Напомним, народный депутат от фракции "Самопомощь" Алена Бабак просить Верховную Раду на следующей неделе проголосовать за досрочное прекращение ею депутатских полномочий.

Также, депутат объявила о намерении сложить полномочия 11 марта. В апреле был зарегистрирован соответствующий проект постановления.

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