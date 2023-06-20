Partygate: депутати підтримали звіт, згідно з яким Джонсон навмисно ввів у оману парламент

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У звіті міжпартійного комітету встановлено, що Джонсон неодноразово вчиняв правопорушення, коли казав, що дотримується правил, запроваджених для стримання Covid-19. Декілька союзників Джонсона поставили під сумнів неупередженість комітету та заявили, що голосуватимуть проти. Ще 225 депутатів не проголосували, оскільки вони або утрималися, або не прийшли на голосування.

Джонсон попросив своїх прихильників не голосувати проти звіту, а джерела, близькі до колишнього прем'єра, стверджували, що це не мало практичного ефекту після його відставки. Водночас його критики припустили, що цей крок був спрямований на те, щоб не виявити низького рівня підтримки його серед депутатів-торі.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак не був присутній на дебатах і відмовився сказати, як би він проголосував, припустивши, що не хоче впливати на інших. Ліберал-демократи звинуватили прем'єра в "боягузливому підході". Зокрема, представник лейбористської партії заявив, що Сунак "надто слабкий, щоб очолити партію, яка є надто розділеною, щоб керувати нею".

Голосування означає, що Джонсон втрачає право на парламентський пропуск, який дає доступ до певних частин парламенту. Зазначається, що напередодні публікації звіту колишній прем'єр оголосив, що йде з посади депутата, назвавши комітет "судом кенгуру". Як стверджується у звіті, він "вчинив ще більше зневагу" до парламенту, атакуючи комітет, посилюючи суворість рекомендованої санкції.

Згодом комітет рекомендував відсторонити Джонсона від посади на 90 днів, а також відмовити йому в парламентській перепустці, на яку він мав би право як колишній депутат. Якби колишній прем'єр досі був депутатом, відсторонення могло б спровокувати проміжні вибори в його окрузі.

Колишній прем'єр-міністр Тереза ​​Мей, виступаючи під час дебатів у Палаті громад перед голосуванням, сказала, що підтримка звіту буде "невеликим, але важливим кроком у відновленні довіри людей" до парламенту. Вона додала, що "важливо показати громадськості, що немає одного правила для них, а інше для нас".

Водночас прихильники Джонсона поставили під сумнів неупередженість комітету, припустили, що процес є "політичним опортунізмом" для людей, які не люблять колишнього прем'єра та заявили, що обмеження проти нього є "санкцією помсти".

Нагадаємо

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні минулого року був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції. Також він засудив розгляд нових звинувачень у порушенні правил карантину Covid.