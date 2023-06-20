Partygate: депутаты поддержали отчет, согласно которому Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 29682 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 64473 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 69134 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 183049 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 99271 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 102194 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 300014 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80345 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131258 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169687 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
57%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 224824 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 120928 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 75909 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 56062 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 20626 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 183005 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 225858 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 299971 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 311241 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 360818 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 21354 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 56783 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 76618 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 121614 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68968 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Partygate: депутаты поддержали отчет, согласно которому Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент

Киев • УНН

 • 1090537 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Депутаты поддержали отчет, согласно которому бывший премьер-министр Великобритании Джонсон намеренно ввел парламент в заблуждение, устраивая карантинные вечеринки на Даунинг-стрит. Палата общин подавляющим большинством голосов поддержала доклад, 354 против семи, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Partygate: депутаты поддержали отчет, согласно которому Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент

Детали

В отчете межпартийного комитета установлено, что Джонсон неоднократно совершал правонарушения, когда говорил, что придерживается правил, введенных для сдерживания Covid-19. Несколько союзников Джонсона поставили под сомнение беспристрастность комитета и заявили, что будут голосовать против. Еще 225 депутатов не проголосовали, поскольку они либо воздержались, либо не пришли на голосование.

Джонсон попросил своих сторонников не голосовать против отчета, а источники, близкие к бывшему премьеру, утверждали, что это не имело практического эффекта после его отставки. В то же время его критики предположили, что этот шаг был направлен на то, чтобы не выявить низкого уровня поддержки его среди депутатов-тори.

Премьер-министр Риши Сунак не присутствовал на дебатах и отказался сказать, как бы он проголосовал, предположив, что не хочет влиять на других. Либерал-демократы обвинили премьера в "трусливом подходе". В частности, представитель лейбористской партии заявил, что Сунак "слишком слаб, чтобы возглавить партию, которая является слишком разделенной, чтобы руководить ею".

Голосование означает, что Джонсон теряет право на парламентский пропуск, который дает доступ к определенным частям парламента. Отмечается, что накануне публикации отчета бывший премьер объявил, что уходит с должности депутата, назвав комитет "судом кенгуру". Как утверждается в отчете, он "совершил еще большее пренебрежение" к парламенту, атакуя комитет, усиливая строгость рекомендованной санкции.

Впоследствии комитет рекомендовал отстранить Джонсона от должности на 90 дней, а также отказать ему в парламентском пропуске, на который он имел бы право как бывший депутат. Если бы бывший премьер до сих пор был депутатом, отстранение могло бы спровоцировать промежуточные выборы в его округе.

Бывший премьер-министр Тереза Мэй, выступая во время дебатов в Палате общин перед голосованием, сказала, что поддержка отчета будет "небольшим, но важным шагом в восстановлении доверия людей" к парламенту. Она добавила, что "важно показать общественности, что нет одного правила для них, а другое для нас".

В то же время сторонники Джонсона поставили под сомнение беспристрастность комитета, предположили, что процесс является "политическим оппортунизмом" для людей, которые не любят бывшего премьера и заявили, что ограничения против него являются "санкцией мести".  

Напомним

Бывший премьер Британии Борис Джонсон публично признал, что во время жесткого локдауна в мае прошлого года был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции. Также он осудил рассмотрение новых обвинений в нарушении правил карантина Covid.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33