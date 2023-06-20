Partygate: депутаты поддержали отчет, согласно которому Джонсон намеренно ввел в заблуждение парламент

Детали

В отчете межпартийного комитета установлено, что Джонсон неоднократно совершал правонарушения, когда говорил, что придерживается правил, введенных для сдерживания Covid-19. Несколько союзников Джонсона поставили под сомнение беспристрастность комитета и заявили, что будут голосовать против. Еще 225 депутатов не проголосовали, поскольку они либо воздержались, либо не пришли на голосование.

Джонсон попросил своих сторонников не голосовать против отчета, а источники, близкие к бывшему премьеру, утверждали, что это не имело практического эффекта после его отставки. В то же время его критики предположили, что этот шаг был направлен на то, чтобы не выявить низкого уровня поддержки его среди депутатов-тори.

Премьер-министр Риши Сунак не присутствовал на дебатах и отказался сказать, как бы он проголосовал, предположив, что не хочет влиять на других. Либерал-демократы обвинили премьера в "трусливом подходе". В частности, представитель лейбористской партии заявил, что Сунак "слишком слаб, чтобы возглавить партию, которая является слишком разделенной, чтобы руководить ею".

Голосование означает, что Джонсон теряет право на парламентский пропуск, который дает доступ к определенным частям парламента. Отмечается, что накануне публикации отчета бывший премьер объявил, что уходит с должности депутата, назвав комитет "судом кенгуру". Как утверждается в отчете, он "совершил еще большее пренебрежение" к парламенту, атакуя комитет, усиливая строгость рекомендованной санкции.

Впоследствии комитет рекомендовал отстранить Джонсона от должности на 90 дней, а также отказать ему в парламентском пропуске, на который он имел бы право как бывший депутат. Если бы бывший премьер до сих пор был депутатом, отстранение могло бы спровоцировать промежуточные выборы в его округе.

Бывший премьер-министр Тереза Мэй, выступая во время дебатов в Палате общин перед голосованием, сказала, что поддержка отчета будет "небольшим, но важным шагом в восстановлении доверия людей" к парламенту. Она добавила, что "важно показать общественности, что нет одного правила для них, а другое для нас".

В то же время сторонники Джонсона поставили под сомнение беспристрастность комитета, предположили, что процесс является "политическим оппортунизмом" для людей, которые не любят бывшего премьера и заявили, что ограничения против него являются "санкцией мести".

Напомним

Бывший премьер Британии Борис Джонсон публично признал, что во время жесткого локдауна в мае прошлого года был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции. Также он осудил рассмотрение новых обвинений в нарушении правил карантина Covid.