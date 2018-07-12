Партнери по НАТО подякували мені за переговори з Путіним - президент США

"Вони подякували мені за майбутню зустріч з президентом Путіним. Вони мені подякували, вони вважають, що це чудова річ, і також вони побажали нам всього найкращого", - відповів американський президент відповідаючи на запитання про те, як партнери по НАТО відреагували на майбутній саміт лідерів США та РФ.

"Із цим, побачимо, що буде далі. Це буде просто зустріч – не багато чого заплановано, не думаю що це займе великий проміжок часу, і ми побачимо, до чого нас це приведе, проте це має бути щось дуже продуктивне, а може й ні – але я думаю, зустрічатись з людьми – це дуже добра річ", - додав він.



Як повідомляв УНН, посол США у Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня у Гельсінкі.

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".

Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.