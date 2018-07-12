Партнеры по НАТО поблагодарили меня за переговоры с Путиным - президент США

"Они поблагодарили меня за предстоящую встречу с президентом Путиным. Они меня поблагодарили считают, что это замечательная вещь, и также они пожелали нам всего наилучшего", - сказал американский президент отвечая на вопрос о том, как партнеры по НАТО отреагировали на предстоящий саммит лидеров США и РФ.

"С этим, посмотрим, что будет дальше. Это будет просто встреча - не много чего запланировано, не думаю что это займет большой промежуток времени, и мы увидим, к чему нас это приведет, однако это должно быть что-то очень продуктивное, а может и нет - но я думаю, встречаться с людьми - это очень хорошая вещь", - добавил он.



Как сообщал УНН, посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.