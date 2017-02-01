Партію контрабандного бурштину виявили в автівці лучанина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В пункті пропуску “Устилуг” прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці виявили в автівці жителя Луцька близько 9 кілограмів бурштину. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку волинянина, який їхав за кермом автомобіля “КІА” до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки та оглянули спільно з митниками.
З’ясувалося, що прямуючи до сусідньої країни українець запакував в передні ланжерони автівки камінням бурштину.
Всього в тайниках було виялено 8,7 кг необробленого бурштину. Автомобіль та каміння вилучено, сума оцінки встановлюється.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині в автомобілі знайшли 10 кг бурштину.