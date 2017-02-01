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Партию контрабандного янтаря обнаружили в автомобиле Луцка

Киев • УНН

 • 6803 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни обнаружили в автомобиле жителя Луцка около 9 килограммов янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В начале пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение жителя Волыни, который ехал за рулем автомобиля "КИА" в Польшу. Поэтому автомобиль вывели для дополнительной проверки и осмотрели совместно с таможенниками.

Выяснилось, что направляясь в соседнюю страну украинец упаковал в передние ланжероны машины камни янтаря.

Всего в тайниках было виялено 8,7 кг необработанного янтаря. Автомобиль и камни изъяты, сумма оценки устанавливается.

Как сообщал УНН, в Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря.

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