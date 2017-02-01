Партию контрабандного янтаря обнаружили в автомобиле Луцка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни обнаружили в автомобиле жителя Луцка около 9 килограммов янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
В начале пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение жителя Волыни, который ехал за рулем автомобиля "КИА" в Польшу. Поэтому автомобиль вывели для дополнительной проверки и осмотрели совместно с таможенниками.
Выяснилось, что направляясь в соседнюю страну украинец упаковал в передние ланжероны машины камни янтаря.
Всего в тайниках было виялено 8,7 кг необработанного янтаря. Автомобиль и камни изъяты, сумма оценки устанавливается.
Как сообщал УНН, в Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря.