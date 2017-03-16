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Партія “Розумна сила” робитиме акцент на розвитку освіти та сільського господарства для розвитку місцевих громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні політична партія “РОЗУМНА СИЛА” провела третій етап ІІ позачергового З’їзду, на якому оголосила про свою участь у виборах до об’єднаних територіальних громадах, що відбудуться 30 квітня, та визначила стратегічні завдання на найближчий час, передає УНН.

Політична партія “РОЗУМНА СИЛА” братиме участь у виборах голів та депутатів сільських, селищних та міських рад об’єднаних територіальних громад у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській та Сумській областях. Голова партії Олександр Соловйов підкреслив, що в програмах кандидатів від “РОЗУМНОЇ СИЛИ” обов’язково мають бути враховані проблеми, що хвилюють громади.

“У своїх діях ми маємо керуватися не порожніми обіцянками, а тим, що реально турбує виборців. Для того, аби програма партії відповідала реальним потребам людей, ми маємо залучати профільних експертів, створювати робочі групи для проектів у різних сферах життя: від інфраструктури до освіти та охорони здоров’я. Дослухатися до місцевих проблем та допомагати у їх вирішенні”, — наголосив О.Соловйов.

За допомогою експертів у галузі освіти та сільського господарства були визначені конкретні кроки, які має зробити партія для покращення життя на місцевому рівні.

Так, Ігор Лисицький, засновник та президент Фундації “Агро Челендж”, зосередив увагу на проблемі збуту та переробки продукції агропромислового комплексу: “Україні потрібна чітка програма зі сприяння внутрішнім продажам та експорту, як на місцевому, так і на загальнонаціональному рівні. АПК становить 12% ВВП України, 40% державного експорту, у галузі зайняті 17% населення. Безумовно, успішне фермерство є одним з основних чинників розвитку держави”.

Професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету Юлія Бистрова запропонувала інноваційний підхід для реального реформування освітнього процесу. Розпочати слід з формування освітніх стратегій громад, аби започаткувати дійсну оптимізацію освіти, а не декларативну, якою вона є на сьогодні.

Нагадаємо, 12 кандидатів від “РОЗУМНОЇ СИЛИ” уже здобули перемогу на минулих місцевих виборах.

У ході З’їзду делегати з регіонів розповіли про деякі свої проекти. Ініціативи партійних регіональних організацій було вирішено підтримати на всеукраїнському рівні.

18 квітня, у День охорони культурної спадщини, партія планує провести всеукраїнську акцію з оновлення, ремонту та очищення пам’ятників та меморіалів.

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