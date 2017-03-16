Партия «Умная сила" будет делать акцент на развитии образования и сельского хозяйства для развития местных общин

Политическая партия "УМНАЯ СИЛА" будет участвовать в выборах глав и депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской и Сумской областях. Председатель партии Александр Соловьев подчеркнул, что в программах кандидатов от "умной силы" обязательно должны быть учтены проблемы, волнующие общины.

"В своих действиях мы должны руководствоваться не пустыми обещаниями, а тем, что реально беспокоит избирателей. Для того, чтобы программа партии отвечала реальным потребностям людей, мы должны привлекать профильных экспертов, создавать рабочие группы для проектов в различных сферах жизни: от инфраструктуры до образования и здравоохранения. Прислушиваться к местным проблемам и помогать в их решении", - подчеркнул Соловьев.

С помощью экспертов в области образования и сельского хозяйства были определены конкретные шаги, которые должена сделать партия для улучшения жизни на местном уровне.

Так, Игорь Лисицкий, основатель и президент Фонда "Агро Челлендж", сосредоточил внимание на проблеме сбыта и переработки продукции агропромышленного комплекса: "Украине нужна четкая программа по содействию внутренним продажам и экспорта, как на местном, так и на общенациональном уровне. АПК составляет 12% ВВП Украины, 40% государственного экспорта, в области заняты 17% населения. Безусловно, успешное фермерство является одним из основных факторов развития государства".

Профессор кафедры коррекционного образования Херсонского государственного университета Юлия Быстрова предложила инновационный подход для реального реформирования образовательного процесса. Начать следует с формирования образовательных стратегий общин, чтобы начать действительную оптимизации образования, а не декларативную, какой она есть сегодня.

Напомним, 12 кандидатов от "умной силы" уже одержали победу на прошедших местных выборах.

В ходе Съезда делегаты из регионов рассказали о некоторых своих проектах. Инициативы партийных региональных организаций было решено поддержать на всеукраинском уровне.

18 апреля, в День охраны культурного наследия, партия планирует провести всеукраинскую акцию по обновлению, ремонту и очистке памятников и мемориалов.