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Партія "Основа" представила голову Київської міської організації

Партія "Основа" представила голову Київської міської організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У середу в Києві партія “Основа” представила голову Київської міської організації партії — партнера компанії “Агрогазтрейдінг”, співзасновника благодійного фонду “Майбутнє України” Володимира Колота, передає кореспондент УНН.

“Київ має бути прикладом того, як Україна долатиме бідність. І коли Київ подолає бідність, не буде спекуляцій про те, чи є гаряча вода. Київ буде пишатись своїми очільниками, Київ буде пишатись своїми вулицями. Я дуже хочу, щоб до таких змін в Києві призвела наша команда і команда безпосередньо тих людей, яких очолить Володимир”, — заявив під час заходу голова партії “Основа” Андрій Ніколаєнко.

“Хотілося б, щоб ваша репутація, ваша енергія мала великий вплив на киян, щоб вони зрозуміли, що люди дії, люди справи — це надія нашої країни. Наше завдання — робити все, щоб партія „Основа“ була основою майбутньої процвітаючої країни”, — звернувся до Володимира Колота лідер партії, народний депутат Сергій Тарута.

Відповідаючи на запитання журналістів, сам пан Колот розповів, що його команда буде “спиратись на тих людей, які підтримують партію, і будуть щиро бажати змінити Київ”.

Коментуючи питання щодо об’єднання партії з іншими політичними силами, зокрема Опоблоком, голова партії Андрій Ніколаєнко заявив, що партії має об’єднувати не електоральне поле, а повинні відбуватись “ціннісні об’єднання”.

“Треба дивитись, що лежить в основі цінностей тих політичних сил, які часто пропонуються ЗМІ, для об’єднання. Зокрема, на з’їзді партії 22 вересня, коли Сергія Олексійовича було висунуто кандидатом у президенти від нашої партії, я сказав, що ми не будемо об’єднуватись з опозиційним блоком і „За життя“. Я вважаю недопустимим об’єднання навколо виборців конкретного регіону. Вважаю, ділити українців погано у будь-якому варіанті”, — заявив він.

Представники “Основи” на конференції поділились власною програмою “5 кроків до компромісу”.

Відповідні 5 кроків:

— позаблоковий статус України (Україна не буде вступати ні в НАТО, ні в будь-які військові союзи з іншими країнами);

— встановлення в Україні однієї державної мови — української і двох офіційних (англійської та російської);

— заборона на втручання представників центральної влади в релігійні справи і справи органів місцевого самоврядування в питаннях історичної пам’яті;

— кримінальна відповідальність для політиків, чиновників, ЗМІ за розпалювання ворожнечі між регіонами України, за образу особистості за регіональною ознакою;

— заборона сепаратистських і радикальних націоналістичних організацій.

Керівники партії, зокрема, розповіли про допустимі, на їхню думку, компроміси у взаєминах з Росією.

“Немає компромісів щодо того, щоб віддати Донбас Росії або згодитись з усіма її умовами”, — зазначив Сергій Тарута.

“Коли ми кажемо про компроміс заради миру, ми маємо на увазі нормалізацію відносин не стільки з Росією, скільки з нашими партнерами по західному кордону, — пояснив Ніколаєнко, — стосовно відносин з Росією: однозначно, будь-яка війна завжди закінчується мирною угодою”.

Є різні умови досягнення миру, і потрібно розуміти, що Україна дуже багато втратила у цій війні, додав він.

“Для того, щоб Україна перестала втрачати головне, що у неї є — це людей, війну треба зупиняти. Ми чітко декларуємо: Росія вчинила факт агресії, ми точно кажемо, що Крим і Донбас — це Україна, вони мають бути повернені. При цьому ми кажемо, що блокада частини України, яка на сьогодні є фактично під зовнішнім контролем, є неправильною, оскільки вона створює більше проблем Україні, ніж будь-кому іншому. Ці червоні лінії і шлях повернення України до нормального життя і до миру, і план, що ми запропонували — це єдині можливості стабільного розвитку держави. Це і є компроміси, про які говорить “Основа”, — підкреслив він.

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