Партия "Основа" представила председателя Киевской городской организации

"Киев должен быть примером того, как Украина будет преодолевать бедность. И когда Киев преодолеет бедность, а не будет спекуляций о том, есть горячая вода. Киев будет гордиться своими руководителями, Киев будет гордиться своими улицами. Я хочу, чтобы к таким изменениям в Киеве привела наша команда и команда непосредственно тех людей, которых возглавит Владимир ", - заявил во время мероприятия председатель партии" Основа "Андрей Николаенко.

"Хотелось бы, чтобы ваша репутация, ваша энергия имела большое влияние на киевлян, чтобы они поняли, что люди действия, люди дела - это надежда нашей страны. Наша задача - делать все, чтобы партия "Основа" была основой будущей процветающей страны ", - обратился к Владимиру Гладкий лидер партии, народный депутат Сергей Тарута.

Отвечая на вопрос журналистов, сам господин Колот рассказал, что его команда будет "опираться на тех людей, которые поддерживают партию, и будут искренне желать изменить Киев".

Комментируя вопрос об объединении партии с другими политическими силами, в частности Опоблоком, председатель партии Андрей Николаенко заявил, что партии должна объединять НЕ электоральное поле, а должны происходить "ценностные объединениях".

"Надо смотреть, что лежит в основе ценностей тех политических сил, которые часто предлагаются СМИ, для объединения. В частности, на съезде партии 22 сентября, когда Сергея Алексеевича был выдвинут кандидатом в президенты от нашей партии, я сказал, что мы не будем объединяться с оппозиционным блоком и "За жизнь". Я считаю недопустимым объединение вокруг избирателей конкретного региона. Считаю, делить украинский плохо в любом варианте ", - заявил он.

Представители "Основы" на конференции поделились собственной программе "5 шагов к компромиссу".

Соответствующие 5 шагов:

- внеблоковый статус Украины (Украина не будет вступать ни в НАТО, ни в любые военные союзы с другими странами)

- установление в Украине одного государственного языка - украинского и двух официальных (английского и русского)

- запрет на вмешательство представителей центральной власти в религиозные дела и дела органов местного самоуправления в вопросах исторической памяти;

- уголовная ответственность для политиков, чиновников, СМИ за разжигание вражды между регионами Украины, за оскорбление личности по региональному признаку;

- запрет сепаратистских и радикальных националистических организаций.

Руководители партии, в частности, рассказали о допустимых, по их мнению, компромиссы во взаимоотношениях с Россией.

"Нет компромиссов относительно того, чтобы отдать Донбасс России или согласиться со всеми его условиями", - отметил Сергей Тарута.

"Когда мы говорим о компромиссе ради мира, мы имеем в виду нормализацию отношений не столько с Россией, сколько с нашими партнерами по западной границе, - пояснил Николаенко, - об отношениях с Россией: однозначно, любая война всегда заканчивается мирным соглашением".

Есть различные условия достижения мира, и нужно понимать, что Украина очень много потеряла в этой войне, добавил он.

"Для того, чтобы Украина перестала терять главное, что у нее есть - это человек, войну надо останавливать. Мы четко декларируем: Россия поступила факт агрессии, мы точно говорим, что Крым и Донбасс - это Украина, они должны быть возвращены. При этом мы говорим, что блокада части Украины, которая на сегодня является фактически под внешним контролем, является неправильной, поскольку она создает больше проблем Украины, чем кому-либо другому. Эти красные линии и путь возвращения Украины к нормальной жизни и к миру, и план, мы предложили - это единственные возможности стабильного развития государства. Это и есть компромиссы, о которых говорит "Основа", - подчеркнул он.