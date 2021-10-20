Парламентські вибори у Лівані призначили на березень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Парламент Лівану проголосував за призначення дати виборів до парламенту 27 березня. Про це повідомляє Національне інформаційне агентство Лівану, пише УНН.
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Попередня дата в травні була обрана для того, щоб уникнути зіткнень з ісламським пісним місяцем Рамаданом.
“Вибори будуть прозорими та надійними”, — пообіцяв прем’єр -міністр Лівану Наджиб Мікаті після засідання парламенту.
Наступні парламентські вибори стануть першими після народного повстання в країні в жовтні 2019 року, коли сотні тисяч людей вимагали перегляду політичної системи.
Доповнення
Наразі Ліван переживає найгіршу фінансову кризу на тлі дефіциту іноземних резервів та падіння вартості місцевої валюти більш ніж на 90 відсотків.
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