Парламентские выборы в Ливане назначили на март
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Парламент Ливана проголосовал за назначение даты выборов в парламент 27 марта. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана, пишет УНН.
Детали
Предварительная дата в мае была выбрана для того, чтобы избежать столкновений с исламским постным месяцем Рамаданом.
“Выборы будут прозрачными и надежными”, — пообещал премьер-министр Ливана Наджиб Микати после заседания парламента.
Следующие парламентские выборы станут первыми после народного восстания в стране в октябре 2019 года, когда сотни тысяч людей требовали пересмотра политической системы.
Дополнение
Сейчас Ливан переживает худший финансовый кризис на фоне дефицита иностранных резервов и падения стоимости местной валюты более чем на 90 процентов.
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