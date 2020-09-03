Парламентарі узгодили законодавства щодо науково-технічної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0898 про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Відповідне рішення підтримали 323 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті узгодження деяких положень Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та їх приведення у відповідність до чинного законодавства.
На думку авторів законопроекту, він підвищить ефективність реалізації державної науково-технічної політики, результативність управління у науковій та науково-технічній сфері, а також дозволить наблизити норми законодавства до загальноприйнятих засад для країн-членів ЄС.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №2588 про внесення змін до законодавства щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти.