Парламентарі узгодили законодавства щодо науково-технічної діяльності

Законопроект має на меті узгодження деяких положень Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та їх приведення у відповідність до чинного законодавства.

На думку авторів законопроекту, він підвищить ефективність реалізації державної науково-технічної політики, результативність управління у науковій та науково-технічній сфері, а також дозволить наблизити норми законодавства до загальноприйнятих засад для країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №2588 про внесення змін до законодавства щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти.