Парламентарии согласовали законодательства по научно-технической деятельности

Законопроект имеет цель согласования некоторых положений Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" и их приведения в соответствие с действующим законодательством.

По мнению авторов законопроекта, он повысит эффективность реализации государственной научно-технической политики, результативность управления в научной и научно-технической сфере, а также позволит приблизить нормы законодательства к общепринятым основам для стран-членов ЕС.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №2588 о внесении изменений в законодательство по обеспечению деятельности музеев высших учебных заведений.