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Парламентарі розширили можливості самопредставництва органів влади в суді

Парламентарі розширили можливості самопредставництва органів влади в суді

Київ • УНН

 • 12944 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо самопредставництва органів влади та місцевого самоврядування в суді. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону №2261 передбачає належне забезпечення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення (тобто юридичних осіб і публічного, і приватного права) правом на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист їх прав та законних інтересів, раціональне використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

На думку авторів законопроекту, він має на меті розширити перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді.

А саме, законопроектом надається така можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, але й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (тобто включаючи працівників) тощо.

Нагадаємо, 3 грудня парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо самопредставництва органів влади та місцевого самоврядування в суді.

Раніше УНН повідомляв, що Конституційний суд України надав висновок у справі щодо скасування адвокатської монополії, яким законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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