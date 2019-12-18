Парламентарии расширили возможности самопредставительства органов власти в суде

Проект закона №2261 предусматривает надлежащее обеспечение органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания (то есть юридических лиц и публичного, так и частного права) право на доступ к суду и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту их прав и законных интересов, рациональное использование средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

По мнению авторов законопроекта, он должен расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде.

В частности, законопроектом предоставляется такая возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (т.е. включая работников) и др.

Напомним, 3 декабря парламентарии приняли за основу законопроект о самопредставительстве органов власти и местного самоуправления в суде.

Ранее УНН сообщал, что Конституционный суд Украины дал заключение по делу об отмене адвокатской монополии, которым законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.