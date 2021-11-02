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Парламентарі розблокували роботу агентства із забезпечення якості вищої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На позачерговому засіданні парламенту народні депутати проголосували за основу та в цілому законопроект №6197 “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", передає УНН.

Парламентарі розблокували роботу агентства із забезпечення якості вищої освіти

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою усунення правової колізії в законі України "Про вищу освіту" в частині принципів відбору членів НАЗЯВО.

Зокрема, мова йдеться про застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Нагадаємо

Колізія виникла після скасування рішення про затвердження складу НАЗЯВО постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 13 жовтня 2021 року.

Як заявляв керівник агентства Сергій Квіт, починаючи з 2018 року проти НАЗЯВО було подано кілька судових позовів, одному з яких був даний хід уже під завершення каденції нинішнього складу Агентства.

Він додав, що це рішення ставить під удар подальше реформування системи вищої освіти в Україні, її європейська інтеграція, визнання українських дипломів, запровадження сучасної системи забезпечення якості освіти.

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