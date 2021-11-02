Парламентарии разблокировали работу агентства по обеспечению качества высшего образования
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На внеочередном заседании парламента народные депутаты проголосовали за основу и в целом законопроект №6197 “О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно функционирования Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", передаетУНН.
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Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью устранения правовой коллизии в законе Украины "О высшем образовании" в части принципов отбора членов НАПКВО.
В частности, речь идет о применении принципов отраслевого представительства при отборе в состав Национального агентства представителей работодателей и соискателей высшего образования и позволяет устранить сложную ситуацию, вызванную прекращением деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Напомним
Коллизия возникла после отмены решения об утверждении состава НАПКВО постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 13 октября 2021 года.
Как заявлял руководитель агентства Сергей Квит, начиная с 2018 года против НАПКВО было подано несколько судебных исков, одному из которых был дан ход уже под завершение каденции нынешнего состава Агентства.
Он добавил, что это решение ставит под удар дальнейшее реформирование системы высшего образования в Украине, ее европейскую интеграцию, признание украинских дипломов, внедрение современной системы обеспечения качества образования.