Парламентарі присудили педагогам щорічні премії ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови щодо присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам. Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, 318 народних депутатів ухвалили проект постанови №2495 і присудили 30 премій педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Управління справами Апарату ВР має забезпечити виготовлення дипломів лауреата щорічної Премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та виплату її грошової частини.
Проте розмір премій не вказаний.
Нагадаємо, найкращим вчителем України у 2019 році стала Наталя Кідалова, яка перемогла серед 3 тис. вчителів з усієї України, що брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine.