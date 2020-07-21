Парламент Єгипту дозволив президенту відправити війська до Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Парламент Єгипту одноголосно схвалив можливу відправку військ для виконання бойових завдань за межі країни, повідомляє Al Jazeera. Рішення було прийнято незабаром після того, як президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що Каїр може втрутитися в лівійський конфлікт, інформує УНН.
У заяві парламенту йдеться, що завданням військових стане захист національної безпеки Єгипту “від збройних злочинних угруповань і іноземних терористів”. Війська відправлять на “західний фронт” — як відзначає Al Jazeera, мова йде про Лівії.
Як повідомляє Reuters, незадовго до цього Ас-Сісі провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, вони обговорили обговорили необхідність домогтися припинення вогню в Лівії і уникнути ескалації ситуації.
В кінці червня Ас-Сісі заявив, що будь-яке пряме втручання Каїра в лівійський конфлікт матиме легітимний статус. За його словами, це право засноване на необхідності захистити кордони Єгипту від терористичних угруповань, покласти край кровопролиттю в Лівії і підтримати зусилля по запуску там політичного процесу під егідою ООН.
Єгипетський президент також пообіцяв, що Каїр не дасть силам Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії взяти місто Сирт і муніципалітет Ель-Джуфра, що знаходяться під контролем Лівійської національної армії (ЛНА). За словами Ас-Сісі, це стане “червоною лінією”, перетнути яку Єгипет не дозволить.
У Лівії з 2011 року триває протистояння між ЛНА, якою командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, і визнаним ООН УНЗ на чолі з прем’єр-міністром Фаїзом Сараджевим. Столицю країни Тріполі контролюють сили УНЗ, але з 2019 року сили Хафтара намагаються взяти місто під контроль. У цьому конфлікті Єгипет підтримує Хафтара, а Туреччина — УНЗ. Анкара направляє уряду в Тріполі матеріально-технічну допомогу і військових фахівців.
14 липня парламент Лівії, який співпрацює з ЛНА, заявив, що країна піддається втручанню з боку Туреччини. Палата представників дозволила Єгипту втрутитися в лівійський конфлікт, якщо Каїр побачить “неминучу загрозу безпеці” обох країн.
Туреччина раніше стверджувала, що наступ Хафтара підтримують російські найманці.