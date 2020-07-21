Парламент Єгипту дозволив президенту відправити війська до Лівії

У заяві парламенту йдеться, що завданням військових стане захист національної безпеки Єгипту “від збройних злочинних угруповань і іноземних терористів”. Війська відправлять на “західний фронт” — як відзначає Al Jazeera, мова йде про Лівії.

Як повідомляє Reuters, незадовго до цього Ас-Сісі провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, вони обговорили обговорили необхідність домогтися припинення вогню в Лівії і уникнути ескалації ситуації.

В кінці червня Ас-Сісі заявив, що будь-яке пряме втручання Каїра в лівійський конфлікт матиме легітимний статус. За його словами, це право засноване на необхідності захистити кордони Єгипту від терористичних угруповань, покласти край кровопролиттю в Лівії і підтримати зусилля по запуску там політичного процесу під егідою ООН.

Єгипетський президент також пообіцяв, що Каїр не дасть силам Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії взяти місто Сирт і муніципалітет Ель-Джуфра, що знаходяться під контролем Лівійської національної армії (ЛНА). За словами Ас-Сісі, це стане “червоною лінією”, перетнути яку Єгипет не дозволить.

У Лівії з 2011 року триває протистояння між ЛНА, якою командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, і визнаним ООН УНЗ на чолі з прем’єр-міністром Фаїзом Сараджевим. Столицю країни Тріполі контролюють сили УНЗ, але з 2019 року сили Хафтара намагаються взяти місто під контроль. У цьому конфлікті Єгипет підтримує Хафтара, а Туреччина — УНЗ. Анкара направляє уряду в Тріполі матеріально-технічну допомогу і військових фахівців.

14 липня парламент Лівії, який співпрацює з ЛНА, заявив, що країна піддається втручанню з боку Туреччини. Палата представників дозволила Єгипту втрутитися в лівійський конфлікт, якщо Каїр побачить “неминучу загрозу безпеці” обох країн.

Туреччина раніше стверджувала, що наступ Хафтара підтримують російські найманці.