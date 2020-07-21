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Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Киев  •  УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт, информирует УНН.

В заявлении парламента говорится, что задачей военных станет защита национальной безопасности Египта “от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов”. Войска отправят на “западный фронт” — как отмечает Al Jazeera, речь идет о Ливии.

Как сообщает Reuters, незадолго до этого Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, они обсудили обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

В конце июня Ас-Сиси заявил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет иметь легитимный статус. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Египетский президент также пообещал, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящихся под контролем Ливийской национальной армии (ЛПА). По словам Ас-Сиси, это станет “красной линией”, пересечь которую Египет не позволит.

В Ливии с 2011 года продолжается противостояние между ЛПА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, и признанным ООН ПНС во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, но с 2019 г. силы Хафтара пытаются взять город под контроль. В этом конфликте Египет поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС. Анкара направляет правительства в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов.

14 июля парламент Ливии, который сотрудничает с ЛПА, заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции. Палата представителей позволила Египта вмешаться в ливийский конфликт, если Каир увидит “неизбежную угрозу безопасности” обеих стран.

Турция ранее утверждала, что наступление Хафтара поддерживают российские наемники.

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