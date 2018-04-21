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Парламент Великої Британії створив групу для боротьби із російським впливом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Британські депутати створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у вибори і та дезінформаційних кампаніях РФ, щоб зрозуміти масштаби впливу Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Парламент Великої Британії створив групу для боротьби із російським впливом

Нова координаційна група об’єднуватиме керівників кількох впливових комітетів парламенту Великої Британії, у тому числі тих, хто контролює закордонні справи та оборону.

“Оскільки побоювання щодо російського негативного впливу зростають, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ступінь активності Путіна”, — зазначив голова групи депутат від консерваторів Том Тугендхат.

Він додав, що Британія повинна слідувати за Сполученими Штатами у введенні санкцій проти російських олігархів та державних службовців, пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНН, британська поліція визначила ключових підозрюваних у “справі Скрипаля”.

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