Парламент Великої Британії створив групу для боротьби із російським впливом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Британські депутати створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у вибори і та дезінформаційних кампаніях РФ, щоб зрозуміти масштаби впливу Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Нова координаційна група об’єднуватиме керівників кількох впливових комітетів парламенту Великої Британії, у тому числі тих, хто контролює закордонні справи та оборону.
“Оскільки побоювання щодо російського негативного впливу зростають, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ступінь активності Путіна”, — зазначив голова групи депутат від консерваторів Том Тугендхат.
Він додав, що Британія повинна слідувати за Сполученими Штатами у введенні санкцій проти російських олігархів та державних службовців, пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНН, британська поліція визначила ключових підозрюваних у “справі Скрипаля”.